LIVE PSG-Juventus 1-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | l’impresa della Juventus è realtà! Champions League centrata!

(Di giovedì 26 settembre 2024) che così si qualifica per la fase a gironi, 3° volta nella storia del club torinese. Non c'è mai stata storia. che si è schierata in maniera perfetta. Passa in vantaggio con una bella imbucata di Cantore, domina per tutto il primo tempo e parte del secondo. Su rigore arriva il gol di Leuchter a riaprire le speranze delle transalpine ma questo non basta. Bonansea, appena entrata, segna di testa un gol clamoroso che porta le juventine davanti per 1-2 a Parigi. Dopo il parziale di 3-1 dell'andata, mister Canzi non può che essere contento prestazione fantastica delle sue 11 ragazze. PSG-1-2.