LIVE PSG-Juventus 1-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Bonansea raddoppia di testa! Dentro Rosucci per Beccari

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+2 Ci prova il PSG, sbaglia la mira Lecuhter. Palla sul fondo. 90’+1 Rimessa in zona offensiva per la. Si cerca di far scorrere il tempo tra calci d’angolo e rimesse laterale. 90? Saranno 6 i minuti di recupero. Battuto corto il corner dalle juventine. 89? Peyraud-Magnin fa sua la palla. Altro tempo che scorre!! 88? Rimessa per Peyraud-Magnin. Si attende solo il recupero adesso. 87? Tifosi che abbandonano gli spalti. PSG che sembra non avere più la voglia di provarci. 86? Sempre in zona offensiva le bianconere. 85? 5 minuti di agonia per la, sempre più vicina ad un’impresa storica. 84? Ennesima ripartenza del PSG fermato da un’immensa. Vangsgaard d’esperienza si va a prendere und’angolo fondamentale. 83? Bel fraseggio tra Krumbiegel e. La Juve rimane lontano dalla propria area di rigore.