Le Borse europee aprono di slancio a Piazza Affari rimbalza lusso e tech

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lela giornata con rinnovato ottimismo, trainate dal rally dei mercati asiatici, sostenuti dai titoli tecnologici e dall’entusiasmo per le misure di stimolo economico in Cina. A, il Ftse Mib registra un aumento superiore all’1%, mentre Parigi avanza dell’1,35%, seguita da Francoforte con un rialzo dell’1,15% e Madrid in crescita dell’1,98%. Bene Stm e i titoli del, Unieuro presenta i dati semestrali Aa farla da padrone oggi sono le aziende di, con rialzi mai visti: Brunello Cucinelli ha raggiunto un valore di 89,05 euro con un incremento del 4,58%, seguita da Moncler, il cui titolo è salito a 50,68 euro con un aumento del 3,75%. Campari, in difficoltà negli ultimi giorni per l’addio dell’ex-Ceo Matteo Fantacchiotti, ha visto un incremento del 2,38%, attestandosi a 7,404 euro.