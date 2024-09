Lady Gaga sorprende alla premiere londinese di ‘Joker | Folie À Deux’ con un nuovo look

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha sfoggiato undia Londra, abbandonando il biondo chignon scelto per Venezia. Per l’occasione, la cantante ha optato per un bob corto e rosso, probabilmente ispirato al suo personaggio, Harley Quinn, nel sequel del film. Il rosso dei capelli si abbinava perfettamente al suo abito da tappeto rosso, mentre il trucco richiamava i tratti distintivi di Harley, con occhi azzurri marcati e una lacrima dipinta. Il film, diretto da Todd Philips, vede il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni del Joker, dopo la vittoria dell’Oscar per il suo ruolo nel 2020. L'articolodicon unproviene da Spettacolo Periodico Daily.