L’addio a Luca Salvadori | Vivete la vita con passione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una lieve pioggia batte su una piazza Santa Maria delle Grazie gremita di gente. In migliaia aspettano in silenzio l’inizio dei funerali di. Molti sono giovani con il casco e il giubbotto da motociclista. Ieri si sono riuniti qui per dare l’ultimo saluto al pilota, morto a 32 anni lo scorso 14 settembre durante una gara in moto, in Germania. Le sue fotografie scorrono sui maxischermi fuori dalla basilica: le gare, i podi, le vittorie, e la gioia di unatutta vissuta sulla moto. Intorno alle 14.30 arriva il feretro, da via Ruffini. La folla applaude un giovane che non c’è più, ma il cui ricordo resta scolpito nei loro cuori. Ora la pioggia si fa più intensa, quasi ad accompagnare il dolore. Poi la folla segue il feretro ed entra nella basilica, passando fra le ghirlande di fiori che addobbano la facciata e disponendosi nella navata sinistra.