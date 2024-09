La stagione del Teatro Parenti riparte nel segno del segno dell’amore

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) «E se tornassimo a parlare d’amore?», è questa la frase che ilFrancoha scelto per aprire la2024-25. Una domanda provocatoria, dirompente, che campeggia sulle centinaia di manifesti pubblicitari in giro per Milano. E di fronte alla quale non è possibile rimanere indifferenti, anche solo per un istante. Giovedì 26 settembre, Andrée Ruth Shammah, presidente deldi via Pier Lombardo, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione degli spettacoli. Dodici produzioni che verranno messe in scena tra ottobre e la prossima primavera, tenute insieme dal filo rosso, come spiegato proprio da Shammah nel discorso introduttivo: «Dopo tanto urlare, contrapporsi, voler avere ragione, forse e? venuto il momento di trovare parole d’amore senza sentire il disagio della banalità, senza credere che essere cinici voglia dire essere intelligenti.