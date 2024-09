La robotica educativa approda al Modartech

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pontedera, 26 settembre 2024 – La, ossia l’utilizzo dei robot nella didattica,nelle aule di Istituto. La scuola di alta formazione di Pontedera apre le porte alle nuove tecnologie per l’insegnamento, ospitando i docenti delle scuole e università di Francia, Grecia, Macedonia del Nord, Turchia e Lettonia, per un confronto sull’introduzione di innovativi strumenti per l’apprendimento degli studenti, con particolare attenzione alle disabilità. Un meeting di esperti internazionali, che fino al 27 settembre coinvolge gli istituti di Pontedera della Rete Iris, coordinati dal liceo Montale, per discutere su come poter utilizzare lae l’intelligenza artificiale nelle scuole, da quelle dell’infanzia alle università, per potenziare lo sviluppo socio-cognitivo dei ragazzi in un’ottica inclusiva.