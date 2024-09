La Nato si esercita con i droni sottomarini anche Fincantieri alla Repmus 2024

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il mare si riempie sempre più di, e molti di questi sono italiani. La corsa all’underwater entra in una nuova fase, in cui le eccellenze della cantieristica italiana si fanno avanguardia di nuovi sistemi e architetture digitali.e le sue controllate,NexTech e IDS (Ingegneria dei Sistemi), partecipano per il secondo anno consecutivo(Robotic experimentation and prototyping augmented by maritime unmanned systems),zione militare annuale, in corso in questi giorni in Portogallo, organizzata e ospitata dMarina militare portoghese e d, con la partecipazione di Forze armate straniere, università e aziende hi-tech. L’zione, che punta a sviluppare nuove capacità Asw (anti-submarine warfare), si caratterizza per la grande attenzione riservata alle capacità unmanned e ainavali nel dominio underwater.