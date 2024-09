La Juventus in rosso per la settima volta di fila ma si registra un primo segnale | i bilanci degli ultimi anni e il confronto del monte ingaggi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laha iniziato un nuovo ciclo con l’arrivo in panchina di Thiago Motta. La prima parte di stagione è stata dai due volti ma il passo in avanti sembra evidente. I bianconeri hanno conquistato i primi tre punti in Champions League e in campionato la situazione è positiva: la vetta della classifica è distante appena due punti, la squadra non ha mai perso e mai subito gol. Delle big solo il Napoli ha fatto meglio con appena 1 punto in più. A tenere banco è anche la questione economica. Nella recente semestrale di Exor, emerge un quadro apparentemente preoccupante sulla, club controllato al 63% dalla holding della famiglia Elkann Agnelli. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno, lahato una perdita di 91 milioni di euro, che si somma agli 85 milioni di deficitti nei sei mesi precedenti (luglio-dicembre 2023).