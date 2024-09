Gran Colpaccio Per Milly Carlucci | Ingaggiata Barbara D’Urso!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024)torna in TV a Ballando con le Stelle. Ecco tutti i dettagli del suo nuovo ruolo!è pronta a tornare in TV, ma in un ruolo del tutto inedito per lei. Questa volta, la storica conduttrice non sarà al timone di un programma, ma si esibirà come “Ballerina per una notte” nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, guidata da. La notizia è stata confermata da Giuseppe Candela, che ha anticipato questa chicca su Dagospia. Un ritorno sotto i riflettori che, pur non essendo la conduzione di un programma tutto suo, permetterà adi calcare nuovamente il piccolo schermo, seppure in veste di ospite speciale. Le due conduttrici, d’altronde, erano state viste insieme a pranzo nelle scorse settimane, scatenando subito le speculazioni.