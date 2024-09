Genoa vs Juventus | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri vogliono tornare a vincere ma dovranno vedersela contro un avversario che ha già fermato qualche big.vssi giocherà sabato 28 settembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci dalla eliminazione in Coppa Italia per mano dei cugini sampdoriani, i rossoblù tenteranno nell’impresa di fermare un’altra big, dopo Roma e Inter. La squadra di Gilardino ha iniziato discretamente il campionato con 5 punti in cinque partite, anche se nell’ultima uscita è maturata una rovinosa sconfitta a Venezia. I bianconeri non vincono da tre giornate nelle quali sono arrivati tre pareggi consecutivi a reti bianche che li ha tenuto lontani dalla vetta, nonostante sia distante appena due lunghezze.