Formisano tiene stretto il suo Grifo | Col Rimini niente stravolgimenti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Squadra che funziona non si cambia. Soprattutto se c’è anche un’emergenza infortuni con cui fare i conti. E se c’è una partita da giocare lunedì prossimo, la terza in otto giorni? "Faremo tutte le considerazioni del caso ma è possibile che ci giochiamo il tutto per tutto in questa seconda gara poi, per la sfida di lunedì con la Vis Pesaro, riazzereremo tutto e valuteremo le singole situazioni". Alessandrotraccia la via alla vigilia della sfida che stasera, fischio di inizio alle 20,45 al Curi, vedrà ini ospitare ildopo lo 0-0 dell’Adriatico condito però da una prestazione positiva che ha ridato nuova linfa a tutto l’ambiente. "Sono molto soddisfatto della prestazione di Pescara – ha sottolineato subito il tecnico in conferenza – perché ci dà grande consapevolezza dei nostri mezzi ed è quello che ci serve.