Finale Louis Vuitton Cup 2024 quando si disputano le regate 3 e 4 Luna Rossa-Ineos Britannia | data orario e tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sabato 28 settembre, alle 14:10, inizierà la seconda giornata didella seriedellaCup, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand nel Match di America’s Cup.sono sull’1-1 dopo la prima giornata: vince chi per primo arriva a 7, ma il confronto è equilibrato e ci vorrà tempo per capire chi tenterà la fuga nel punteggio. Nella prima regata di sabato, saràa partire mure a sinistra. Mure invertite invece nella seconda gara del giorno. Domani, venerdì 27, è giornata di riposo. E di festeggiamenti nel caso divisto che c’è la vittoria in Youth America’s Cup da celebrare. L’equipaggio dinella giornata di giovedì comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer.