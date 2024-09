Corsi gratuiti per neogenitori | Non siete soli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’obiettivo è frenare l’inverno demografico, anche attraverso azioni per sostenere le giovani famiglie. Il Comune e Confcommercio, nella cornice del Patto per il lavoro, hanno organizzato un corso di formazione per coppie e famiglie, pre o post nascita, per "sensibilizzare i genitori rispetto a opportunità, strumenti e norme in termini di diritto di famiglia e politiche di conciliazione, per acquisire consapevolezza sulla riorganizzazione dei costi e dei tempi, sviluppare dimestichezza su come bilanciare i carichi nella coppia". Evitando così che mamme o papà debbano sacrificarsi per la cura dei figli fino a lasciare il lavoro. Un corso gratuito, allo spazio Base, articolato in tre incontri. ll modulo psicologico (19 ottobre) curato dalla psicoterapeuta Laura Patti sarà basato sul doppio carico emotivo per genitori che lavorano.