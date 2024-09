Choc in Italia autobus sprofonda in una voragine

Leggi tutta la notizia su tvzap

Nella giornata di ieri, mercoledì 25 settembre 2024, undi linea è rimasto intrappolato a largo Pietro Tacchi Venturi, nelle vicinanze del Parco della Caffarella, nella zona di Colli Albani a Roma. L'incidente si è verificato intorno alle 16:30, quando la ruota anteriore sinistra del mezzo pubblico è stata risucchiata in unache si era aperta improvvisamente. L'autista ha prontamente attivato le procedure di emergenza, ordinando l'evacuazione dei passeggeri per garantire la loro sicurezza. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra le persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune per valutare la situazione e ripristinare la viabilità.