Carlo ultime notizie Il Re non è contento del rapporto coi nipoti e punirà Harry

(Di giovedì 26 settembre 2024) Renon èdi avere solo una relazione virtuale coiArchie e Lilibet ed è stanco di dover rincorrereper avere una possibilità di incontrare i bambini. Ree ilinesistente coiLilibet e Archie Il desiderio più grande diè quello di essere un nonno in carne e ossa anche per Archie e Lilibet, i figli die Meghan Markle. Vorrebbe poter interagire con loro, come fa con George, Charlotte e Louis, i bambini di William e Kate Middleton. Certo, gli impegni della Corona gli impediscono di trascorrere tutto il tempo che vorrebbe coie nemmeno può andarli a prendere a scuola o portarli in piscina o a equitazione, ma almeno riesce a vedere regolarmente i figli di William e Kate. Ci sono momenti dell’anno in cui la Famiglia Reale si riunisce proprio per passare dei giorni assieme, come ad esempio a Natale o in agosto.