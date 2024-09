Atp Wta Pechino 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 27 settembre con Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il, glie l’didi27per quanto riguarda il torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di. Fa il suo debutto sul cemento cinese Lorenzo, che sfida il qualificato Bergs. In campo anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, tra gli altri, mentre al femminile va in scena il secondo turno della parte bassa del tabellone con Gauff, Pegula e Kalinskaya in campo. C’è anche Naomi Osaka, che sfida Putintseva. CAPITAL GROUP DIAMOND STADIUM Ore 05:00 – (SE) Shang vs (WC) Bu Non prima delle 07:00 – (32) Kudermetova vs Xin.