Atletico Madrid Simeone | Bisogna migliorare offensivamente ma sono arrivati 3 punti importanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Oggi con grande pazienza abbiamo preso trecontro un’avversaria che non perdeva da febbraio. Sapevamo che chi sbagliava per prima avrebbe perso”. Così Diego, allenatore dell’, commenta il sofferto 1-0 sul campo del Celta Vigo. A decidere il match è stato nei minuti finali Julian Alvarez: “Si tratta di calciatori speciali. Abbiamo bisogno di tempo perché lui e Sorloth possano iniziare a trovarsi bene insieme. Collettivamente si sta facendo molto lavoro, ma dobbiamonelle combinazioni”. “C’è un lavoro difensivo che va molto meglio, mantenere la porta inviolata è qualcosa che ci piace face, mentrenel reparto offensivo. E’ positivo per noi vincere questa partita perché il Barça ha fatto 21e dobbiamo congratularci con loro perché stanno facendo molto bene”, spiega