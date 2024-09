Antheal | in radio dal 27 settembre Dammi tre parole

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dal 272024 sarà in rotazionefonica “TRE”, il primo singolo didisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 20. “tre” è un brano che parla di un amore terminato. La canzone inizia con il racconto di come la protagonista e il suo partner si sono conosciuti e del desiderio che lei prova nel volerlo avere affianco, anche se poi purtroppo le cose si complicano, le differenze vengono a galla e i due protagonisti si lasciano. In antitesi al ritornello, nonostante ciò, la protagonista sente ancora il desiderio di volere il suo partner affianco, pur consapevole che ormai è tutto finito. Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Ammetto che non è stato facile mettere su carta le mie emozioni.