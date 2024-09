Alzheimer Gasparri | FI in prima linea con una rete di interventi e proposte per far sentire le persone meno sole

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) «Dal momento che l’età media della popolazione è aumentata e la vita dura di più, si registra una crescita di malattie gravi, come l’, difficili da governare e che spesso le famiglie non riescono a gestire», dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, intervenendo al convengo promosso dal Dipartimento sociale e disabilità di Forza Italia sul tema dell’Alzhaimer. «Ovviamente – prosegue l’esponente azzurro – l’invecchiamento della popolazione ha anche un impatto sul sistema sanitario che oggi è sotto pressione, ancor più dopo l’emergenza Covid. Per gestirla al meglio servirebbe una quantità di risorse enorme». E ancora.