Al Balilla la cittadella Games Assedio tra manga e artisti mentre sbarca il tempio Lego

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il padiglione Carducci, nell’area ex, sarà anche quest’anno la capitale delma anche del gioco da tavolo ospitando la mania conquista-tutti: i giochi di carte collezionabili. Per Magic:The Gathering, il primo trading card game, tornerà la Magic Alley che ospiterà ben 10di fama internazionale e tanti tavoli per giocare. In anteprima mondiale arriva a Lucca Comics & Game Star Wars™: Unlimited. In tutto il mondo, infatti, gli eventi pre-release del set 3, Il Crepuscolo della Repubblica, avranno luogo il giorno venerdì 1 novembre, ma a Lucca Comics &prenderanno il via già da mercoledì 30 ottobre. Due giorni di pre-release esclusivo in cui tutti i giocatori e i fan di Star Wars italiani potranno vedere, provare e assaporare il nuovo set prima di tutti. E non finisce qui, ampio spazio sarà dedicato anche a Yu-Gi-Oh! e One Piece Card Game.