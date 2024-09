Agrifood innovare per crescere Esperti e imprenditori a confronto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un pomeriggio di, dedicato al ruolo svolto dalle istituzioni bancarie a supporto del settore agroalimentare. Si è svolto ieri, a Firenze, all’Auditorium Camera di Commercio, il convegno su «Finanza e sviluppo per l’ecocompatibilità dell’toscano», inserito nel ciclo d’incontri su «La banca come acceleratore nell’innovazione e sostenibilità del comparto agroalimentare» promosso da Bper Banca, in collaborazione con Qn Economia. Introdotti dalla vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera, e moderati dal giornalista Guglielmo Vezzosi e dal responsabile di Qn Economia, Sandro Neri, si sono alternati rappresentanti di imprese, istituzioni locali e regionali, mondo della formazione e della ricerca.