AEW | Mariah May si riunisce con Mina Shirakawa a Dynamite Grand Slam

(Di giovedì 26 settembre 2024) La Campionessa del Mondo Femminile AEW,May, ha difeso con successo il suo titolo contro Yuka Sakazaki in una battaglia combattuta durante l’episodio del 25 settembre di AEW. Tuttavia, il caos post-match ha lasciato i fan con più domande che risposte. Dopo la conclusione del match, May ha tentato di attaccare Sakazaki, ma Willow Nightingale è corsa sul ring per salvarla. Nonostante gli sforzi di Nightingale, May è riuscita a colpirla con un attacco a sorpresa da dietro. Mentre la situazione si intensificava, la musica diha risuonato nell’arena, segnalando il suo inaspettato ritorno in AEW.si è diretta verso il palco, apparentemente unendosi a May nella celebrazione, anche se il suo linguaggio del corpo suggeriva esitazione.