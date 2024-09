Accadde oggi 26 settembre | Mauro Sandreani ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 26 settembre 2024) 26edricorrenze Ormai è un fedelissimo dello staff di Antonio Conte. Tredici presenze con la maglia giallorossa nel campionato 1976-’77, quando la Roma riuscì a battere le grandi e irraggiungibili torinesi. Da allenatore riportò il Padova in Serie A dopo più di trent’anni. Il 261954 è nato. Quel giorno era domenica e John Hansen metteva a segno la prima rete con la Lazio: alla sua ex, squadra, anche se a Torino la Juventus vinse 4-2. L’ex granata Luigi Giuliano (otto partite nella stagione 1948-’49) invece faceva il suo esordio in giallorosso: rimarrà nella Capitale fino al 1962.compie settant’anni anche Antonio Logozzo, 126 gare nel massimo campionato (con Ascoli, Verona, Cagliari) e 205 in Serie B: contro la Fiorentina disputò il primo e l’ultimo incontro in Serie A.