A New York il summit Ecam la sanità lombarda in prima linea per un mondo più solidale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – Si è svolto a New, in occasione della settantanovesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il sestodell’- European Council for Africa e Middle East -, la piattaforma di dialogo globale creata per favorire la comunicazione, le connessioni economiche, la pace e la stabilità. Capi di Stato e di Governo, rappresentanti dell’ONU e dell’Unione Europea insieme per confrontarsi sullacome diritto fondamentale, sulla green transition, sull’istruzione, la ricerca e sull’agro-industria.