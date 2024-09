7 italiani su 10 favorevoli a tassa per i super-ricchi Cresce diseguaglianza sociale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Secondo un’indagine condotta per Oxfam Italia dall’Istituto Demopolis, 7su 10 si dichiaranoa un’imposta europea sui grandi patrimoni, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze economiche e garantire maggiori risorse per il Welfare. La proposta punta a colpire lo 0,1% della popolazione più ricca, generando fondi essenziali per sostenere servizi pubblici, come sanità e istruzione, e promuovere una transizione ecologica giusta. I dati sull’indagine condotta da Demopolis L’indagine è stata condotta su un campione di 4.280 intervistati. Nella percezione del 71% dei cittadini intervistati, le disuguaglianze sono aumentate negli ultimi cinque anni. Con riferimento principalmente a quelle di natura economica, ma anche in termini di accesso ai servizi, soprattutto sanitari. Il sondaggio ha mostrato un forte sostegno per un sistema fiscale più equo e progressivo.