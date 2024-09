Volley Sky acquisisce i diritti di Champions maschile e femminile per le prossime due stagioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sarà Sky a trasmettere per leduele partita della CevLeaguedi. L’emittente ha infatti raggiunto un accordo con Infront, acquisendo idelle competizioni per le2024/2025 e 2025/2026. La Cevcomincerà il 5 novembre e terminerà con le Final Four del 3-4 maggio, mentre quellainizierà il 12 novembre e finirà il 17-18 maggio. Sono ben 6 le squadre azzurre al via, 3 femminili (Antonio Carraro Imoco Conegliano, VeroMilano e Savino Del Bene Scandicci) e 3 maschili (Sir Sicoma Monini Perugia, Allianz Milano e VeroMonza). Per quanto riguarda i giocatori impegnati, invece, spicca la presenza di tante azzurre fresche di oro olimpico, tra cui Paola Egonu, e di tanti componenti della Nazionaledi De Giorgi, tra cui Simone Giannelli.