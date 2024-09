Volley poche palestre A rimetterci è l’OIimpia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alla ripresa settembrina dell’attività le società pallavolistiche ravennati affrontano, come sempre, il rebus delle, non sempre fruibili, a volte impraticabili. E lo scheletro del nuovo Palasport impone ulteriori tristi rinvii alla soluzione, forse definitiva, del problema. L’ufficio Sport del Comune è l’arbitro della contesa. Il monte-ore dei vari impianti cittadini è stato ripartito fra le società secondo criteri oggettivi che consideravano la categoria di appartenenza, il numero di tesserati, la tradizione, eccetera. La maggior disponibilità è stata assegnata quindi al Porto Robur Costa, che allinea la prima squadra in seconda divisione nazionale (A2) ed ha un settore giovanile di grande qualità che, negli ultimi anni, ha conquistato importanti titoli e ha aperto, lo scorso anno, anche una sezione femminile under12.