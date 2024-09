Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)DEL 25 SETTEMBREORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE SMALTITE LE PRECEDENTI CODE ORA LA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE SU TUTTO L’ANELLO SEGNALIAMO CODE A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA RICORDIAMO, CHE SU VIA COLOMBO VERSO, RESTA CHIUSA LA COMPLANARE TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA BRASINI CODE ANCHE SU VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE VERSO I CASTELLINI TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE PER LAVORI TERMINERÀ ALLE 21 IL SERVIZIO TRENO SULLA METRO A, SULLA METRO C E SULLA METRE.