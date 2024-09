Verso Milan-Lecce da Fikayo Tomori a Tijjani Reijnders | possibile turnover per Paulo Fonseca Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 25 settembre 2024)pensa alin vista del: da. Ecco i possibili cambi di formazioneconferma Tammy Abraham insieme ad Alvaro Morata, ma in difesa e a centrocampo potrebbero cambiare le cose. In vista della gara con ildi venerdì 27 alle 20.45, il tecnico portoghese starebbe pensando a qualche cambiamento per quanto riguarda l’undici titolare.insisterà sulla linea tracciata nel derby, ma cambierà qualche interprete. In difesa, Matteo Gabbia sarà al centro della retroguardia, probabilmente insieme a Strahinja Pavlovic che dovrebbe far riposare, anche in vista dell’impegno europeo con il Bayer Leverkusen. Sono, invece, ancora da valutare le condizioni del capitano Davide Calabria, che sta recuperando dall’affaticamento agli adduttori.