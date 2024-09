Un Terni al l’otto Clamoroso in Serie C | Ternana batte Legnago 8-0 | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Risultato a dir poco, come fare un terno al gioco del Lotto. Qui, cambia qualche termine e il gioco diventa di parole.arriva, sulla ruota di, ma per ilSalus, fanalino di coda del Girone B diC, non c’è niente da festeggiare. Otto reti in 90?, una media di una marcatura ogni 12 minuti circa, recupero compreso. È questo il responso della gara della 6ª Giornata del Girone B giC che ha visto lavincere per 8-0 contro ilSalus. In gol Cicerelli (2), Carboni, Cianci, Romeo, Donnarumma, Maestrelli, Mattheus. Rossoverdi primi insempre più ultimo. Nell’altra gara pirotecnico 3-3 fra Lucchese e Pianese. Mignani porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa, i padroni di casa reagiscono con le reti di Gemignani, Fedato e Quirini in 14 minuti.