Tre film a sfondo scientifico commentati dagli esperti

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Al via oggi la rassegna Cinescience, organizzata dal Centro di Ricerca in Neuroscienze dell’Università degli Studi dell’Insubria, nell’ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. In cartellone tre, introdotti edadel settore, che saranno proiettati con inizio alle 20,45 a Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in via Magenta 70. Questa sera è in programma alle 20,45 “Si può fare“, di G. Manfredonia, commedia delicata sull’esperienza delle cooperative sociali dopo la legge Basaglia. Ilsarà introdotto da Thomas Emmenegger, psichiatra e psicoterapeuta, presidente dell’impresa sociale e culturale Olinda. Gli altriproposti sono, domani sera, “Philadelphia“, di J.