Traffico Roma del 25-09-2024 ore 10 | 00

(Di mercoledì 25 settembre 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazionein coda per 5 km sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est sul Raccordo Anulare rallentamenti eintenso sull’intero nello In entrambe le carreggiate Code in particolare in interna tra via Prenestina & via Appia ID in esterna tra via Aurelia e via Pontina polizia locale segnala rallentamenti per incidente in zona Marconi su via Antonio Pacinotti altezza Piazza della Radio segnalati allagamenti su via di Acqua Acetosa Ostiense all’altezza via di Decima e di via Cristoforo Colombo era ancora su via Portuense in prossimità di via Antonio Pacinotti moderare la velocità e procedere con cautelaincolonnata sulla tangenziale est a partire da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione Olimpico code anche nella direzione opposta tra Corso di Francia e via Salaria ancora concesso ...