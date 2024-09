Toh è tornato il crimine

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel 2023 i crimini sono cresciuti in modo esponenziale in tutta Italia, ma i giornali non ne parlano. È scandaloso.Oliviero Marivia email Gentile lettore, i giornali sono troppo impegnati ad assecondare la narrativa della Meloni secondo cui “L’Italia è la locomotiva d’Europa” (in realtà sono gli altri Paesi che trainano il nostro Pil inferiore alla media), “Stiamo scrivendo la Storia” (lo diceva anche il Duce) e “La mia missione è guidare e non seguire” (l’ha detto a New York senza sapere che è una frase di Putin). In effetti, i dati sulla crescita della criminalità sono clamorosi e, quel che più conta, era dal 2013 che il numero dei reati calava: ci voleva la Meloni per invertire la tendenza. Nel 2023 l’aumento dei crimini sul 2022 è stato del 3,8%, con particolare crescita dei reati violenti: omicidi, percosse, lesioni e rapine.