Tentato omicidio di un 20enne arrestato un 14enne a Napoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024), quartiere di via Foria, teatro di un drammatico episodio lo scorso 21 luglio. Un giovane di 20 anni venne colpito gravemente da un colpo di pistola all'addome. Dietro l'agguato, secondo le indagini, ci sarebbero due ragazzi: une un 16enne. Il primo, al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaStella, con il supporto dei Falchi della Squadra Mobile di. L'accusa è pesante:con l'aggravante del metodo mafioso. Quel giorno, i due ragazzi avrebbero sparato contro la vittima tra via Foria e piazza Cavour, ferendolo gravemente.