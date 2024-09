Teacup – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Via Caminadella, 18 – 20123Tel. n.d. Sito Internet: www..com Tipologia: negozio con sala da tè Prezzi: tè 5/8€, altre bevande 6,50/7,50€, torte 6€ Chiusura: Domenica fino alle 15; Lunedì OFFERTA Aperto dal 2021 nella suggestiva e centrale Via Caminadella, questo piccolo negozio è interamente dedicato al mondo del tè. Peccato che la carta sia sintetica e preveda l’indicazione di 3 macrotipologie che si differenziano per prezzo (e conseguente livello di pregio), senza ulteriori dettagli sulle singole varietà a disposizione per l’assaggio. Ci si deve affidare ai consigli della titolare, che si orienterà sulla base dei gusti dichiarati dall’avventore. Abbastanza essenziale anche il servizio, che in occasione della nostra visita ha visto arrivare il tè già versato in tazza.