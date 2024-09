Strage familiare a Nuoro | uccide moglie figlia e si toglie la vita Morte cerebrale per un altro figlio e un vicino di casa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Ha sparato alla, ai tre figli, a undipoi alla madre e infine si è ucciso. È un operaio forestale di 52 anni, Roberto Gleboni, l'autore dellache stamane attorno alle 7 ha sconvolto. Nell'abitazione al pianterreno di via Ichnusa 5, dove l'omicida, incensurato, viveva in affitto con la famiglia, sono stati trovati due corpi, quello dellaGiusi Massetti, 43 anni,linga, e dellamaggiore Martina, 26 anni. Nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco disono invece iniziate in serata le procedure di accertamento dellaper Francesco, ilminore, e per ildiraggiunto da colpi di arma da fuoco. Le loro condizioni erano apparse subito molto serie.