Skincare & vitamina C in autunno | il siero viso Ferulic+HA Serum

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nuova stagione, nuova! Arriva ilpiù performante per una pelle luminosa e naturalmente giovane Sieri e prodotti anti ossidanti sono ormai diventati una vera e propria ossessione di bellezza per chiunque voglia mantenere la pelle delgiovane e compatta, In questi casi la Vit.C resta uno dei principi attivi più importanti, fondamentale anche per conferire luminosità garantendo un’idratazione ottimale e un’epidermide “glassata”. Associato allaC, nei casi di sieri e prodotti più performanti, c’è anche l’acido Ferulico, presente proprio in alcuni beauty must have autunnali come quelli proposti dal brand italiano LeLang.