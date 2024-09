Sex Roulette incinta a 14 anni dopo la sfida social basata sul sesso non protetto Le parole dell’avvocata del progetto Legal love

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024)senza preservativo e con sconosciuti come un’incomprensibile. Il fenomeno chiamato Sex, già segnalato da mesi a causa della sua diffusione in aumento tra i giovanissimi, ha portato a scoprire una ragazzina di 14a esseredi uno sconosciuto. L’insensata e pericolosissima challenge – basti pensare al rischio di malattie sessualmente trasmissibili – prevede proprio la gravidanza come sconfitta. La storia dell’adolescente, ora al sesto mese, è stata riferita all’Adnkronos dall’avvocata, Marina Condoleo, membro dell’organizzazione di Road to Green che si occupa di fare informazione ed educazione nelle scuole. Ed è proprio lì che ile è venuto a contatto con l’adolescente.