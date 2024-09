Scontro tra furgone e pick up tre feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sono tre inell’incidente avvenuto tra Braccagni e Grosseto nord, sull’Aurelia, nelle prime ore della mattinata di ieri. A scontrarsi sulla quattro corsie sono stati infatti une unup. La strada, al chilometro 191, è rimasta completamente bloccata perché il, che trasportava latte, si è ribaltato sulla carreggiata, bloccando di fatto il traffico nella corsia sud. Sono intervenuti gli operatori del 118 della Croce rossa insieme ad un’automedica che hanno soccorso le tre persone ferite, fortunatamente in modo non grave. Sono state portate al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia ma fortunatamente non hanno poi subìto gravi traumi. Sono intervenute anche arrivate due pattuglie della Polizia stradale che hanno regolato il traffico e fatto i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.