Scontri tra ultras per Genoa-Sampdoria persino in Coppa Italia riesce difficile andare allo stadio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2024)intrain vista diAlle ore 21 di questa sera andrà in scena il derby di Genova, utile ai fini dell’approdo agli Ottavi di finale diFrecciarossa. Non proprio la finale dei Mondiali. Eppure in Liguria non lo sanno e vivono la stracittadina di quest’oggi come se valesse dei punti, invece di godersi una riunione che il calciono ha perso per un paio d’anni, causa blucerchiati in B. Il Secolo XIX, noto quotidiano della regione, parla (e ancora aggiorna, in diretta) dinon lontani dal teatro della sfida, il Ferraris. A questo punto meriterebbero le porte chiuse.