San Siro niente Champions League | salta la finale del 2027 I motivi della bocciatura

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sanrinuncia alladi: dietro laci sono anchestrutturali. Le ragioni del no. San, lanon s’ha da fare.definitivamente l’ultimo atto. Partita che avrebbe dovuto giocarsi a Milano. Il Duomo sarebbe tornato protagonista di una partita del massimo blasone europeo dopo anni di attesa. Le speranze finiscono contro la burocrazia e gli impegni già presi: la UEFA, infatti, con una nota formale ha espresso che Milano non poteva garantire l’agibilità dell’impianto in seguito a possibili lavori di ristrutturazione. San, addiodi(Ansa Foto) Cityrumors.itTradotto: l’impegno per rimettere a nuovo Sansi è rivelato più lungo e complicato del previsto.