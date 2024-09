Processo Amato il legale di parte civile | E’ un mentitore seriale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre 2024 - La pistola fumante non c’è, ma “i proiettili sì: sono i farmaci Sevoflurano e Midazolam che hanno ucciso Isabella Linsalata e sua madre Giulia Tateo. E a somministrarli è stato Giampaolo, unche ben conosceva quei medicinali, anche se lo ha negato”. Tocca alle parti civili oggi prendere la parola alper duplice omicidio a Giampaolo, il medico di 64 anni accusato di avere ucciso la moglie e la suocera a 22 giorni di distanza l’una dall’altra, nell’ottobre 2021, con un cocktail letale di anestetico e benzodiazepine. BOLOGNA GIAMPAOLOFUORI DAL TRIBUNALE L’avvocato Maurizio Merlini, che rappresenta la sorella di Isabella e figlia di Tateo, Anna Maria, apre così la sua discussione: “è stato l’ultimo a vedere la moglie in vita, il primo a vederla senza. Quella morte non è stata naturale, né accidentale.