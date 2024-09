Perugia Formisano ora suona la carica | Il distacco dalle prime è poco | si può fare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Il divarioe piano piano rimetteremo a posto la questione infortuni". Quella di Alessandroè una promessa per la piazza e un messaggio per le concorrenti. Dopo cinque giornate di campionato non c’è una squadra leader, la capolista ha 11 punti e nonostante la partenza delcol freno a mano tirato (tra qualche errore e tanti infortuni), il divariosquadre di testa è di appena cinque punti. L’allenatore biancorosso è uscito estremamente confortato dalla prova di Pescara. Al suo gruppo chiede di stringere i denti in questa fase delicata, per poi spingere sull’acceleratore quando la squadra tornerà ad essere al completo. "È stata una prestazione importante – spiegadopo la sfida dell’Adriatico -, noi siamo questi.