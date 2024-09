Odenthal è solido ed efficace Volpato si aggroviglia troppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) SATALINO 6. Parate non difficili su Marchwinski e Pierret, che nel primo tempo lo chiamano in causa con conclusionicentrali. La sfanga, nella ripresa, su Oudin e Rebic che lo cercano su piazzato e su Pierret che all’alba della ripresa lo grazia da due passi. TOLJAN 6. La velocità di Banda merita attenzione: ne ricuce gli ‘strappi’ con saggezza e mestiere. Bene anche nella ripresa quando Gotti gli spedisce addosso Dorgu.6,5.ed, soprattutto sui palloni alti. I cross che il Lecce spedisce verso l’area neroverde lo invitano a nozze. MUHAREMOVIC 7. Al 6’ prende la mira ma non centra la porta leccese, 7’ dopo segna. Puntuale e applicato in fase difensiva. DOIG 6. Dice la sua sulla fascia di competenza, lungo la quale l’intesa con Pierini migliora con il passare dei minuti (11’ s.t. Pieragnolo 6.