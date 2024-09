Non è matta ecco chi è lei Roberta Bruzzone il commento su Chiara e i neonati sepolti in giardino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Petrolini non è. La criminologadà la sua versione dei fatti. Lo ha raccontato prima a Parma Today e poi a zona Bianca, la trasmissione in onda su Rete 4. Al giornale emiliano spiega come: “Che tipo è? è semplice: siamo davanti a una personalità di tipo narcisistico. È una ragazza che ha una vita dal perfetto funzionamento sociale e che tra le due gravidanze non mostra nessun cedimento”. >> “Un colpo alla testa poi la scoperta nel bagno”., ancora choc nella villa degli orrori: cos’ha fattodopo i parti “Va bene a scuola, è la baby sitter perfetta, le relazioni sociali non vacillano mai, ma, proprio quel disturbo di personalità, l’ha portata a nascondere quella parte di sé stessa che non riteneva adeguata.