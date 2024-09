Mr McMahon | Chris Benoit è solo impazzito non c’entrano steroidi o traumi alla testa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La nuova docuserie Netflix su Mr.approfondisce la vita e la carriera di quest’ultimo, compresi alcuni dei momenti più controversi della storia della WWE. Tra questi, il tragico suicidio con doppio omicidio avvenuto nel 2007 che ha coinvolto la star della compagnia. L’episodio finale in sei parti affronta l’incidente, cone altri che condividono le loro prospettive sulle cause che hanno portato al gesto folle del canadese. Le sue parole “era considerato un eccellente performer sul ring. Per quanto ne sappiamo, era un uomo fantastico. Non c’è alcuna correlazione tra l’assunzione die ciò che ha fatto. Gli esseri umani sono imperfetti e. Può succedere a tutte le forme di vita, quindi questa è l’unica cosa che posso trarre da ciò che è accaduto.