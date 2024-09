Mariavittoria Minghetti scoppia in lacrime al GF | duro confronto con Iago

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In queste ore al Grande Fratello c’è stato unmolto intenso traGarcia. Ancora una volta, al centro dell’attenzione c’è stato il tema delle nomination.ha rivelato alla coinquilina che si aspettava di ricevere da lei la nomination. Le parole del coinquilino, però, hanno scatenato nella ragazza una reazione inaspettata. IltraGarcia eal GF Come era prevedibile, le nomination hanno subito generato sgomento all’interno della casa e hanno contribuito a generare le prime polemiche. A lasciarsi andare ad undai risvolti inaspettati sono stati. Il primo ha dichiarato di aspettarsi la nomination della coinquilina, malgrado questo, però, non nutre risentimento nei suoi riguardi. In ogni caso, ci ha tenuto a farle un discorso.