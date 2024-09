L’arte funeraria a Bergamo | una tradizione che guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da oltre 40 anni, Locatelli Marmi rappresenta un punto di riferimento aper. L’azienda si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti, realizzati con cura artigianale e attenzione ai dettagli. Fondata nel 1980, Locatelli Marmi combina l’esperienza dellacon l’uso delle più avanzate tecnologie sul mercato, come scanner 3D e software di progettazione, per offrire soluzioni uniche nel campo della lavorazione di marmi e graniti. Il loro approccio si basa su un dialogo costante con il cliente, che può scegliere e configurare la lapide o monumento funerario grazie a una vasta gamma di servizi e accessori. Tra questi, epigrafi, incisioni, sabbiature, sculture e dipinti personalizzati, che conferiscono unicità e personalità a ogni opera.