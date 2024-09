La sfilata fluida di Saint Laurent

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) A chiudere la prima giornata della Paris fashion week dedicata alle collezioni P/E 2025, è. Presentata presso la sede del marchio in Rue de Bellechasse, la collezione ha evidenziato la reinterpretazione di grandi classici come Le Smoking con un focus sulla sartorialità strutturata e sugli elementi bohémien. Ispirazione Anthony Vaccarello ha voluto giocare con i contrasti mostrando contemporaneamente le donne più maschili e più femminili che mai. I contrasti tra maschile e femminile si sono materializzati in completi dalle linee strutturate insieme a capi più eterei e fluidi, creando un perfetto equilibrio visivo. Gli abiti Le modelle, tra cui la top model Bella Hadid, hanno sfilato in tailleur oversize, camicia, cravatta, maxi occhiali e bomber che hanno aggiunto carattere alle silhouette.